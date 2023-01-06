Başkan Erdem'den Büyükmangıt'a 2 halı saha

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ilçede sosyal ve sportif hizmetler çerçevesinde Büyükmangıt Mahallesi'ne 2 halı saha kazandırdı.

Başkan Hülya Erdem, Ceyhan'a yeni sosyal donatı alanları kazandırma çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Büyükmangıt Mahallesi'nde çalışmaları devam eden iki halı sahada incelemelerde bulundu.

Kısa süre sonra mahalledeki iki halı sahanın Büyükmangıtlıların hizmetine sunulacağını vurgulayan Başkan Erdem, “Ceyhanlı hemşehrilerimle birlikte başarmaya devam ediyoruz. Tüm Ceyhanlılar bizim komşumuz. Mahalle ayrımı yapmadan tüm imkanlarımızla milletimize hizmet için gece-gündüz çalışıyoruz” dedi.

Ceyhan'da tüm mahallelere eşitlik ilkesiyle hizmet götürdüklerini söyleyen Başkan Hülya Erdem, ayrıca Emek Mahallesi'nde gerçekleşecek yeni yatırımlar için vatandaşlarla istişarede bulundu.

Başkan Hülya Erdem, yeni dönemde yeni yatırımlarla Ceyhan'ın çehresini değiştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.