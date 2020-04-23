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Başkan Erdem'den çocuklara anlamlı bayram armağanı

Ceyhan Belediyesi "Ceyhan’ın Çocukları Emin Ellerde" sloganıyla Başkan Kadir Aydar döneminde başladığı kreş inşaatlarını kısa bir süre içinde tamamladı.

Ceyhan Belediyesi "Ceyhan'ın Çocukları Emin Ellerde" sloganıyla Başkan Kadir Aydar döneminde başladığı kreş inşaatlarını kısa bir süre içinde tamamladı.


Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan kreşin bittiğini müjdeleyen Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, çocuklara anlamlı bir 23 Nisan hediyesi verdi.


Yaptıkları kreşlerin bittiğinin müjdesini tamamlanan kreş binasında bir video ile çocuklara duyuran Başkan Erdem kreşleri Ceyhan'ın çocuklarına armağan etti.


Başkan Erdem mesajında;"Değerli yavrularım, kreşlerimiz sizler için hazır.Bu kreşimiz 23 Nisan'da sizlere armağan olsun. Korona salgını bittiğinde bu kreşlerde huzurla güvenle eğitim hayatına başlayacaksınız.Bayram sevinciniz daim olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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