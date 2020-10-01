Başkan Erdem'den vatandaşlara kahve ikramı

Ceyhan Belediyesi 'Kahve Günü' etkinlikleri kapsamında Atatürk Kent Meydanı'na stant kurarak kahve ikramında bulundu. Başkan Hülya Erdem, Ceyhanlı vatandaşlara kendi elleriyle kahve ikram ederek belediye hizmetleri hakkında bilgiler verdi, hemşehrileri ile uzun uzun sohbet etti. Yapılan kahve ikramından dolayı memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Erdem, bir fincan kahvenin içindeki dostluk ve paylaşımla yeni güne başladıklarını ifade ederek, “Güne onları mutlu ederek başladık. Onlar mutlu oldukça bizlerde mutlu oluyoruz. Vatandaşlarımıza, 'Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır' diyerek, sade, orta ve şekerli kahveleri, lokumla birlikte ikram ettikten sonra bol bol da sohbet etme imkanı bulduk. Ceyhan için vatandaşlarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bir kahvelik mesafemiz olduğunu dertlerini paylaşabileceklerini, mutluluklarını paylaşabilecekleri dile getirdik. Çünkü biz Ceyhan'ı ve vatandaşlarımızı seviyoruz. Bizim için vatandaşın mutluluğu önce gelir" diye konuştu.