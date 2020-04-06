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Başkan Ergü'den "evde kalın" çağrısı

Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Belediye Başkanı Remzi Ergü, vatandaşlara biraz daha sabırlı olmaları ve evde kalmaları için çağrı yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Belediye Başkanı Remzi Ergü, vatandaşlara biraz daha sabırlı olmaları ve evde kalmaları için çağrı yaptı.


Başkan Ergü, nüfusa oranla vaka sayısındaki artış nedeniyle karantinaya alınan ve ilçe giriş ve çıkışları kapatılan Tufanbeyli ilçesinde, dezenfekte ve korona virüs tedbirlerinin sıkı bir şekilde uygulandığını belirterek vatandaşlara sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.


Başkan Ergü, vatandaşlardan evde kalmaları ve az daha sabır göstermelerini isterken, “Lütfen, rica ediyorum


İstirham ediyorum. Bir an önce normalleşmek en çok da size bağlı. Devletimizin tüm birimleri, doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız bu denli emek verirken, emekleri heba etmeyelim. Gözlem altındaki dostlarımızı, gözetim altındaki evleri ziyaret etmeyi ileri bir tarihe erteleyin. Duyarlı davranayım derken ilçemize zarar verebiliriz. Kaş yaparken göz çıkarmayalım. Unutmayın. Vakalardan birçoğu önemsemediğimiz kişisel ihmallere dayanmaktadır. Kendiniz için, dostlarınız için, ilçeniz için, Allah rızası için. Biraz daha sabır, biraz daha gayret" ifadelerini kullandı.


İlçede bir çok noktaya dezenfekte istasyonları kurulurken vatandaşlara evde kal çağrıları sürüyor.

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