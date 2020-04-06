Başkan Hülya Erdem: "Daha da güçlendik, kenetlendik"

Ceyhan Belediye Başkanlığına seçilen Hülye Erdem, "Bir yıldır Ceyhan'da yapılan hizmetlere yenilerini katarak arkadaşlarımla birlikte hizmet bayrağını daha yukarılara taşıyacağız. Biz biriz ve beraberiz. Daha da güçlendik, kenetlendik" dedi.

2019 yerel seçimlerinde yüzde 51 oyla Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Kadir Aydar'ın mazbatasının YSK tarafından iptal edilmesinin ardından dün Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada CHP Meclis Üyesi, Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Erdem, Ceyhan Belediye Başkanı seçildi.

Aynı zamanda Adana'nın ilk kadın belediye başkanı seçilen Erdem, "Milletvekillerimize, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'a ve Başkanımız Kadir Aydar'a destekleri için teşekkür ediyorum. Ceyhan'da gelişimin, ilerlemenin önünde oluşturulan her türlü engeli güç birliğimizle ve Ceyhan'a olan hizmet aşkımızla yenmeye hazırız. Ceyhan halkının teveccühü bizimle olduğu sürece birliğimizi, bütünlüğümüzü kimse bozamaz. Gecesini gündüzüne katarak, 7 gün 24 saat hizmet anlayışı ile Ceyhan'ı tanıştıran, kuzeyden güneye, doğudan batıya Ceyhan'ın her köşesine aynı hizmeti götürmek için canını dişine takan, Ceyhan'ın gelmiş geçmiş en çalışkan başkanı olan Kadir Aydar'ın Ceyhan'da yaşattığı derman belediyecilik anlayışını aynı azimle devam ettireceğiz. 1 yıldır Ceyhan'da yapılan hizmetlere yenilerini katarak arkadaşlarımla birlikte hizmet bayrağını daha yukarılara taşıyacağız. Biz biriz ve beraberiz. Daha da güçlendik, kenetlendik. Daha önce olduğu gibi bugün de Ceyhan'ın için, Ceyhan'ın aydınlık geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.