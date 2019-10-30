İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Işıkay, taraftarı maça davet etti

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü Başkanı Mehmet Işıkay, hafta sonu evinde karşılaşacağı Kayseri Basketbol müsabakası için basketbolseverleri maça davet ederek destekte bulunmalarını istedi.


Nutrition Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligindeki Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü, geride kalan 3 haftada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak haftayı 8. sırada tamamladı. Cumartesi günü kendi sahasında Kayseri Basketbol'u ağırlayacak olan takım, bu maçın hazırlıklarını Antrenör Mehmet Özkan nezaretinde sürdürüyor. Antrenmanları yakından takip eden Kulüp Başkanı Mehmet Işıkay, hafta sonu konuk edecekleri Kayseri Basketbol maçında seyirci desteğine çok ihtiyaçları olduğunu ve Adanalı basketbolseverleri yanlarında olmaya davet etti.


Son oynanan İzmit Belediyespor maçındaki ev sahibi ekibin taraftarlarının salonu doldurduğunu ve maç boyunca destek verdiğini hatırlatan Işıkay, “Genç ve mütevazi bir kadromuz var. Adana'yı Süper Lig'de temsil ediyoruz. Kayseri Basketbol maçı kritik bir müsabaka olacak ve bizler taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.