Başkan Işıkay, taraftarı maça davet etti

Nutrition Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligindeki Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü, geride kalan 3 haftada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak haftayı 8. sırada tamamladı. Cumartesi günü kendi sahasında Kayseri Basketbol'u ağırlayacak olan takım, bu maçın hazırlıklarını Antrenör Mehmet Özkan nezaretinde sürdürüyor. Antrenmanları yakından takip eden Kulüp Başkanı Mehmet Işıkay, hafta sonu konuk edecekleri Kayseri Basketbol maçında seyirci desteğine çok ihtiyaçları olduğunu ve Adanalı basketbolseverleri yanlarında olmaya davet etti.

Son oynanan İzmit Belediyespor maçındaki ev sahibi ekibin taraftarlarının salonu doldurduğunu ve maç boyunca destek verdiğini hatırlatan Işıkay, “Genç ve mütevazi bir kadromuz var. Adana'yı Süper Lig'de temsil ediyoruz. Kayseri Basketbol maçı kritik bir müsabaka olacak ve bizler taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz” diye konuştu.