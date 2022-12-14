Başkan Karalar: "Adana'yı çok daha güçlü yapmayı hedefliyoruz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir dönem tarımda, sanayide ve birçok dalda Türkiye'nin lokomotifi olan Adana'yı yeniden çok güçlü hale getirmek için bütün enerjileriyle çalıştıklarını belirtti.

Başkan Karalar, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde halkla buluşup sorunları dinledi, hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Üreticilere mobil güneş enerjisi paneli, zor durumda olan vatandaşlara da halk kart dağıttı.

Saimbeyli'nin mahallelerinde halkla buluşan Başkan Zeydan Karalar, koyun keçi besleyen, bal üreten insanların yaşadığı zorlukları bildiğini belirterek, “Onlar kırsalda, karda-kışta ailelerinin rızkını sağlamaya çalışan, dağlarda, ovalarda telefonlarını kullanamayan, aydınlanmaları bulunmayan, uzun süre çocuklarıyla iletişim kuramayan vatandaşlarımız. Mobil güneş enerjisi panelleriyle bu sorunlar çözülecek. Üreticilerimizi her konuda desteklemeye, onların daha güçlü hale gelmesini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı artırarak sürdürmeye kararlıyız. Kırsal kalkınmaya büyük önem veriyoruz. Tarımın ne denli önemli olduğu son yıllarda bütün dünyada bir kez daha ortaya çıktı” dedi.

Feke'de de halkla buluşan Başkan Zeydan Karalar, Feke'de ve mahallelerinde önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini, üreticiyi desteklediklerini kaydetti. Hizmet ederken asla ayrım yapmadıklarını vurgulayan Başkan Karalar, kime oy verirse versin herkesin değerli ve hizmete layık olduğunu aktardı.

Adana'yı Türkiye'nin sayılı illerinden biri yapmaya kararlı olduklarını söyleyen Karalar, bir dönem tarımda, sanayide ve birçok dalda Türkiye'nin lokomotifi olan Adana'yı yeniden çok güçlü hale getirmek için bütün enerjileriyle çalıştıklarını belirtti.

Başkan Zeydan Karalar, Atatürk milliyetçiliğinin önemine vurgu yaptı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan hiçbir zaman çıkmayacaklarını ifade etti.