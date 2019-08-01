İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Karalar, asfaltlama çalışmasını denetledi

Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında ve ilçelerde ulaşımın sorunsuz sürmesi için çalışmalarına devam ediyor.


Alparslan Türkeş Bulvarı'nda ASKİ ekiplerinin gerçekleştirdiği asfaltlama ve onarım çalışmasında 1200 metrelik yol için 870 ton asfalt kullanılıyor. Bulvarda gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarını inceleyen ve denetleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, işçilerle sohbet etti, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.


Yolda meydana gelen çökme nedeniyle yer yer oluşan bozuk zemin, ulaşımı olumsuz etkiliyor ve araçların çukurlara düşmesine neden oluyordu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.