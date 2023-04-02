Başkan Karalar: “Barışa, kardeşliğe ve sevgi diline birlikte uzanacağız”

Adana Büyükşehir Belediyesinin Yüreğir ilçesinde iftar yemeği verdi. Programa katılan ve bölge sakinlerinin yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Zeydan Karalar, barış ve kardeşlik ayı olan Ramazan ayını çok sevdiğini belirterek, “Ramazan ayı küskünlüklerin sona erdiği, kavganın bırakıldığı, birbirimize sarıldığımız aydır. Bunun için Ramazan ayını çok seviyorum. Ülkemizin de artık barışa ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. İnşallah bunu da yakın zamanda hep birlikte gerçekleştireceğiz”diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin halka hizmet için gece gündüz, yoğun şekilde çalıştığına dikkat çeken Başkan Karalar, “Bu kardeşiniz, mesai arkadaşlarıyla birlikte gece gündüz çalışarak size hizmet veriyor. Bu bölgede 8 mahalleyi birleştiren bir köprü yaptık. Önemli işlevi olacak büyük bir köprüyü daha Anadolu, 19 Mayıs ve Levent mahalleleri arasında yapıyoruz. Ben buranın çocuğuyum, bölgede trafik sorunlarını bizzat yaşadığım için çok iyi biliyorum. Bu köprüyü Allah nasip ederse seçimden önce açacağız. Yağış müsaade ederse nisanın sonunda, Mayıs'ın ilk haftasında açacağız. Şimdiden hayırlı olsun. 19 Mayıs Mahallesi'ne bir taziye evi daha yapıyoruz, çamaşırhane kurduk, inşallah yakında çok daha büyük hizmetler yapacağız. Sizler için 24 saat çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.