Başkan Karalar, “Çalışanlarımıza terörist yakıştırması yapanları şiddetli kınıyorum”

Karalar yaptığı açıklamada belediye meclis kararıyla AK Parti ve MHP'nin de oylarıyla belediye personelinin emekli olana kadar otobüse ücretsiz olarak bindiğini belirterek, “Belediye KHK ile işten atılanlara değil, KHK ile işe alınan personeline otobüs biniş kartı veriyor. Tıpkı tüm personeline verdiği gibi. Bu karar meclis kararıdır. Yani AK Parti ve MHP'nin de oylarıyla alınan bir karardır. Personellerimizin emekli olana kadar doğal hakkıdır. Çalışanlarımıza terörist yakıştırması yapanları şiddetle kınıyorum. Kirli zihinleriyle bilmedikleri konuda nefret ve hakaret kusanlarla mahkemede hesaplaşacağız” diye konuştu.