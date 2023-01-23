Başkan Karalar: "Çalıştık ve başarılı olduk"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çok zor şartlarda devraldıkları borç batağındaki belediyede başarılı olmalarının beklenmediğini ifade ederek, "Biz yönetim anlayışımızın gerektirdiği şekilde çalıştık ve başarılı olduk, kötü tabloyu tersine çevirdik" dedi.

Başkan Zeydan Karalar hafta sonu Seyhan ilçesinde Yalmanlı, Koyuncu, Camuzcu, Kayışlı, Karayusuflu, Serinevler, Salmanbeyli, Dervişler, Mürseloğlu, Çaputçu, Köylüoğlu mahallelerinde incelemelerde bulundu. Başkan Karalar'ı sevgi gösterileriyle, çiçeklerle karşılayan vatandaşlar, her köyde adeta miting alanı oluşturdu.

Başkan Karalar'a Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP Adana milletvekilleri, siyasiler, bürokratlar eşlik etti.

Başkan Karalar, mahalleleri gezerek, halkı dinleyip, eksikleri yerinde görme, talepleri alma ve çözüm üretme konseptini, kararlı şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Adana'nın dört bir yanındaki köy ve mahallelerde çok önemli hizmetler yaptıklarını anlatan Başkan Karalar, “Çok zor şartlarda devraldığımız borç batağındaki belediyede başarılı olmamızı beklemiyorlardı. Biz yönetim anlayışımızın gerektirdiği şekilde çalıştık ve başarılı olduk, kötü tabloyu tersine çevirdik. Daha da iyi hale geleceğiz. Hizmet ederken de bize oy verilip verilmediğine bakmadan, kentin her köşesinde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılama konusunda hassas davranıyoruz” dedi.

Vatandaşın kendilerine verdiği desteğin çok önemli olduğunu belirten Başkan Karalar, böylesine gönül vermiş bir halka hizmet etme sorumluluğunu yerine getirme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.