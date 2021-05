Başkan Karalar: "Ceyhan'ın yol ve su çilesi bitecek"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan'ın yol ve su çilesinin biteceğini söyledi.

Çalışmaları incelemek ve gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere Ceyhan'a gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Belediye Başkanı Hülya Erdem'i makamında ziyaret etti. Belediye Encümen Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Başkan Karalar, “Ya susuzluğa, asbestli borulardan sağlıksız su akmasına razı olacaktık, ya da bütün bunları değiştirip kısmi süreli bu eziyeti çekip rahat etmeyi göze alacaktık. Biz halkımızın sağlığını tercih ederek, kimsenin bu süreçte cesaret edemediği işi tamamladık. Bağlantılar bittiğinde, yol ve su sorunu çilesi bitecek” dedi.

Ceyhan'da asıl problemin uzun yıllardır her yaz suyun sık sık kesilmesi olduğunu belirten Başkan Karalar, “Ceyhanlı kardeşlerim daha önce kanserojen etkisi bulunan asbestli borulardan gelen suyu içiyorlardı. Gün içerisinde 2-3 kez arıza oluyor, özellikle yazın telefonlarımız bu sorundan dolayı hiç durmuyordu. Bu nedenle Ceyhan şebekesinin tamamı değiştirildi ve her sokağın su ishale hattı döşendi. Binlerce metre asbestli boru değiştirildi, şimdi abone bağlantıları kaldı. Bu sorunun yüklenici problemleri ve pandemiden kaynaklandığını biliyoruz. Hakikaten çok zor, belediye başkanları için talihsiz bir süreç oldu. Hiç bu kadar kötü koşulların olduğu bir dönem yaşanmamıştı. Yaklaşık 18 aydır pandemi devam ediyor, çalıştığımız personelin üçte biri korona oldu. Ceyhanlı kardeşlerimiz bilsinler ki biz sorunları çözeceğiz. Ya susuzluğa, kesintilere, kanserojen madde içeren borulara razı olacaktık, ya da bütün bunları değiştirip, bir süre bu eziyeti çekip, sonrasında rahat etmeyi göze alacaktık. Biz Ceyhanlı kardeşlerimizin asbestli borulardan su içmesine tahammül edemezdik, bu nedenle bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bu proje daha önce başlamış ama durmuştu. Daha önce yüzde 9 ila 10'u yapılmıştı. Şu an yüzde 100'ü yapılıyor. Pandemi süreci olmasaydı bu iş 6 ay önce bitmiş olacaktı” diye konuştu.

Yüklenici firma ve Ceyhan Belediyesi ekiplerine destek vereceklerini, konunun yakın takipçisi olacağını belirten Başkan Zeydan Karalar, bağlantıların kısa sürede yapılarak yol problemin çözüme kavuşturulması konusunda bürokratlarına talimat verdi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ziyaretlerinden dolayı Başkan Karalar'a teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Bölge ayrımı yapmaksızın kendi imkanlarımız ile yol çalışmalarımıza devam ediyoruz. 8 mahallemizin yolunu yaptık, asfalt ve alt yapı hizmetlerinin tamamlandığı bölgelerde iyileştirmeler yapıyoruz. Bazı büyük mahallelerimizde su bağlantısı devam ettiği için Ceyhan halkımızın haklı olarak tepkisini alıyoruz. Acilen çözülmesi gereken sorunları el birliğiyle çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın bütün olanaklarıyla yanımızda olduğunu biliyoruz. Kendisine Ceyhanlılar adına teşekkür ediyoruz.”