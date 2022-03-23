Başkan Karalar, Dünya Su Günü'de çocuklara bilinçli su kullanımının önemini anlattı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Dünya Su Günü nedeniyle Çatalan Arıtma Tesisi'nde, Sevgi Evleri'nde yaşayan 30 çocukla bir araya gelerek, bilinçli su tüketiminin önemini anlattı.

Çatalan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde gerçekleşen etkinlikte Sevgi Evleri'nde yaşayan 9-11 yaş aralığındaki 30 çocukla bir araya gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çocuklarla tesisleri gezdi, sohbet etti, bilinçli su tüketiminin önemine dair bilgi verdi.

Başkan Zeydan Karalar, “Yağmur ve kar yağışlarındaki değişkenlik nedeniyle su havzalarının bazı dönemlerde dolmadığını belirterek “Bu yıl Adana'da kar ve yağmur su havzalarını dolduracak şekilde yağdı ve su sıkıntısı yok. Yalnız dünya genelinde suyu hoyratça kullanmaya devam edersek, yeryüzünün dörtte biri susuz kalacak. Şu anda dünyanın yüzde 40'ı zaman zaman su sıkıntısı yaşıyor. O yüzden Allah'ın bir lütfu olan suyu çok dikkatle kullanmalıyız. Su hayattır ve dolayısıyla suyu boşa akıtmamalıyız” dedi.

Çatalan Arıtma Tesisi'ni gezen çocuklar, dünya kalite standartlarına uygun olarak arıtılan Çatalan suyunun hangi aşamalardan geçtiğini öğrendi.

Yüksek teknolojiyle donatılan ve hijyenik çalışma prensibiyle hareket eden tesisteki laboratuvarları da gezen ve inceleme imkanı bulan çocuklar, suyun tasarruflu kullanımı ve su kaynaklarının korunması konularında bilgi aldı.

Programın sonunda Sevgi Evleri'nde yaşayan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.