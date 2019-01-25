Başkan Karalar: “Halkına tepeden bakan başkan olmadım”

Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Akkapı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan semt pazarının açılışında, “Ben içinizden çıktım, Halkına tepeden başkan asla olmadım, yine içinizdeyim” dedi.

Adana'nın güney mahallelerinden dördüne hizmet verecek Akkapı Semt Pazarı törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde verilen mini konserde alanı dolduranlar hep birlikte dostluk ve kardeşlik halayı çekti. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay'ın tören alanına girmesiyle vatandaşlar tesisin açılışını kutladı.

İçinizden çıktım hala içinizdeyim

Törene eşi Nuray Karalar ile katılan Başkan Zeydan Karalar, “Görüyorum ki sizin bu sevginiz bizi Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na taşıyor. Bir belediye başkanı kendini kentine adamalı ve halkına asla tepeden bakmamalı. Zeydan kardeşiniz de öyle yaptı Seyhan'a büyük hizmetler verdi. Sizin içinizden çıktım ve yine sizinle beraberim. Sizlere tavsiyem, halkına tepeden bakan kimseyi başkan seçmeyin. Sizlerin bu sevgisi karşısında şunu iddia ediyorum, hiç kimseye nasip olmayacak oy oranıyla seçimi kazanacağız” diye konuştu.

Konuşması sırasında iş konusundaki sözleri karşısında Başkan Zeydan Karalar, “İşsizliğin sorumlusu hükümetlerdir. Belediye başkanlarında işsizlik konusunda suç aramayın. Belediyeler hizmet yerleridir. Bizler yaptığımız hizmetlerle Adana'yı marka kente haline getireceğiz. İşçi alarak işsizliği çözeceğiz dersek yalan söyleriz. Öyle bindirmeler yapılırsa belediyeler iflas eder sizlere hizmet veremez hale gelir” şeklinde yanıt verdi.

30 yıllık hasret bitecek

CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay da yaptığı konuşmada, Başkan Zeydan Karalar'ın Seyhan'da örnek bir belediyecilik hizmeti sergilediğini, 1 Nisan'dan itibaren de bu belediyeciliği tüm Adana'da göstereceğini ifade etti. Başkan Kozay, “CHP'nin Adana'da 30 yıllık hasreti sona erecek. Zeydan Başkan sizlerinde desteğiyle Büyükşehir Belediye Başkanı olacak” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Zeydan Karalar, CHP İl Başkanı Kozay ve muhtarlarla birlikte semt pazarının kurdelasını kesti. Karalar, daha sonra pazarı gezerek bir süre esnafla da sohbet etti.