Başkan Karalar, Karataş'ın köylerinde halkla buluştu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karataş ilçesinde çok sayıda köyü ziyaret edip sorunları birinci ağızdan dinledi, muhtarlarla, vatandaşlarla, üreticilerle, esnafla bir araya geldi. Başkan Zeydan Karalar'a CHP Adana Milletvekilleri, siyasiler ve bürokratlar eşlik etti. Damlapınar, Ataköy (Nurkulak), Tuzkuyusu, Hasırağacı, Tuzla, Tabaklar, Karagöçer, İnnepli Hüyüğü, Kapı, Çavuşlu (İnnepli), Meletmez, Dolaplı, Hacıhasan, Kiremitli, İsahacılı, Kırhasan, Terliksiz köylerinde vatandaşla buluşan Karalar, ihtiyaçları ve problemleri dinledi, yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

“İyi yönetmeye devam edeceğiz”

Adana'nın bütün köy ve mahallelerinde olan biteni, yapılanları, eksikleri bildiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, hayatın doğal akışında yeni oluşan ihtiyaçların da farkında olduğunu belirtti. Belediye de ekonomik bir imkana imza attıklarını, devasa hizmetleri borçlanmadan yapabilir hale geldiklerini anlatan Karalar, Adana'yı iyi yönetmeye devam edeceklerini ve sorunları daha da azaltacaklarını söyledi.

Halkla her fırsatta bir araya geldiğini, vatandaşa seçimden seçime giden bir belediye başkanı olmadığını kaydeden Karalar, Adana'nın dört bir yanında 40-50 yıllık sorunları çözmenin, hemşehrilerine hizmet ediyor olmanın mutluluğunu yaşadığını vurguladı.