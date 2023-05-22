İhlas Haber Ajansı

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Başkan Karalar, Kozan, Sarıçam ve Yüreğir'de halkla buluştu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan, Sarıçam ve Yüreğir’de vatandaşlar bir araya gelerek istişarede bulundu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan, Sarıçam ve Yüreğir'de vatandaşlar bir araya gelerek istişarede bulundu.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar,ilk önce Kozan'da Cücenoğulları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce düzenlenen Bahar Şenliği etkinliğine katıldı. Kozanlıların sevgi gösterileriyle karşıladığı ve yoğun ilgi gösterdiği Başkan Karalar, halkın sorunlarını, istek ve taleplerini bizzat halktan dinlemeye devam edeceklerini söyledi.


Sarıçam Sofuludede Mahallesi, Yüreğir Bahçelievler ve Ulubatlı Hasan mahallelerinde de vatandaşlarla buluşan Karalar, siyasi gündeme ve seçim atmosferine ilişkin açıklamalar yaptı.

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