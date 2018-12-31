Başkan Karalar, personelinin yeni yılını kutladı

Başkan Karalar, Seyhan'da başlayan hizmet hamlesinin tüm Adana'ya yayılacağını söyledi.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen yeni yıl kutlamasına belediye personelinin tamamı katıldı.

Seyhan Belediyesi'nin 5 yılda önemli hizmetler yaptığının altını çizen Zeydan Karalar, burada özverili çalışmalar yürüten belediye çalışanlarına teşekkür etti. Başkan Karalar, “Biz imkansızlıklara rağmen imkanlar oluşturduk. Seyhan ilçesi; 6 seçim ve darbe girişimine rağmen 30 yılda görmediği hizmeti gördü. Bunu halkın kendisi söylüyor. Tufanbeyli'nin Yumurtalık'ın bir köyünde Seyhan Belediyesi'nin yaptıklarını duymak çok güzel bir olay. Bugün Adana'nın her köşesi Seyhan Belediyesini konuşuyor. Biz imkanlarımızla hem Seyhan'a yettik hem de ihtiyaç duyulan her yere yetiştik” ifadelerine yer verdi.