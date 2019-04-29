Başkan Karalar, Saygeçit 1.Bahar Şenliğinde plaket dağıttı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'nin kazandığı İmamoğlu ilçesinde Saygeçit İlkokulu Mezunları 1. Bahar Şenliği'ne katılarak plaket dağıttı, yatırım sözü verdi.

Eşi Nuray Karalar ile Saygeçit'e gelen Başkan Zeydan Karalar'ı vatandaşlar karşıladı. İmamoğlu ilçe bürokratları ile Saygeçit Köyü İlkokulu'nda hizmet vermiş öğretmenler ile öğrencilerin de hazır bulunduğu bahar şenliğinde mehter ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Saygeçit Köyü aşıklarından merhum Aşık Fidani'nin oğlu Ali Özfidan'ın okuduğu şiirler, halk aşıklarının atışması ile devam eden şenlikte, katılımcı öğretmenler ile etkinliğe katkı veren hayırseverlere teşekkür plaketi sunuldu.

Başkan Karalar da, etkinlikte yaptığı konuşmada, seçimlerde tam destek gördüğü Saygeçit halkına ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederken, Kasım Karaköse'nin başkanlığındaki ilçeye ve seçim öncesi Zeydan Karalar Parkı yaptırdığı Saygeçit'e yatırımlarının devam edeceği sözünü yineledi.

Saygeçit İlkokulu Mezunları 1.Bahar Şenliği'nde, mezun öğrenciler arasında yumurta taşıma, çuval, iğneye iplik geçirme, sandalye kapma ve halat çekme yarışları ile tamamlandı.

Etkinlikte konuklara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.