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Başkan Karalar, Türkistanlılar'la buluştu

Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Türkistanlıların geleneksel pilavını karıştırdı, kıyafetini giydi.


Türkistanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ‘Pilav Günü'ne katılan Başkan Zeydan Karalar'a gecede Türkistan geleneksel giysisi de hediye edildi.


Türkistanlıların kendisine sahip çıkmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Başkan Karalar, “Unutmayın ki ben de her zaman size yakınım ve sizden biriyim. Sizlerle olmaktan ve geleneklerinizi yaşatmanızdan mutluluk duyuyorum. Sizler bu Zeydan kardeşinize sahip çıktınız ya bilin ki Zeydan Karalar her zaman mevkisi makamı ne olursa olsun yanınızda olacak. 5 yıllık belediye başkanlığımız döneminde Seyhan'ı hizmetlerle farklı bir noktaya taşıdık, şimdi sizlerin de desteğiyle tüm Adana'yı dönüştürmeye değiştirmeye sıra geldi” dedi.

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