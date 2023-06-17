Başkan Karalar: “Üreticilerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın katılımıyla Saimbeyli Mezbahanesi hizmete başlatıldı, taziye evi ve kadın çiftçiler kooperatifi açıldı, lavanta yağı damıtma tesisinin temeli atıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde bir dizi ziyaret ve açılış gerçekleştirdi. Saimbeyli'de açılışı yapılmış ama yıllardır bir türlü hizmete giremeyen Saimbeyli Mezbahanesi'nin Adana Büyükşehir Belediyesi'nce halka hizmete başlatılması nedeniyle düzenlenen törene katılan Başkan Karalar, yenilenen, teçhizatı alınan, iç donanımı yeniden sağlanan tesisi, halkın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, siyasiler, muhtarlar, üreticiler, bürokratlar ve halkın katıldığı törende konuşan Başkan Karalar, “Açılışı yapılan ama bir türlü hizmete giremeyen tesisi, Saimbeyli Belediye Başkanımızdan bize devretmesini istedik. Çürümesin, halka hizmet verilsin istedik. O da bize devretti ve biz eksiklerini tamamlayarak işletmeye açıyoruz. Burada Saimbeylili bazı kardeşlerimiz ekmek yiyecek. Kaçak kesimin sağlıklı olup olmadığını bilme şansımız yok. Mezbahanede veterinerler büyükbaş-küçükbaş hayvanların sağlıklı olup olmadığını kontrol ettikten sonra kesim yapılacak. Daha önce başlatan ve emek verenlere teşekkür ediyorum. Burası 3 ilçeden ve çevre köylerden yaklaşık 45 bin nüfusa hizmet edecek bir tesis” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, hangi köyün, ilçenin, kendilerine ne kadar oy verdiğine bakmadan, insan olan her yere hizmet götürdüklerini belirten Karalar, siyasetin de genelde ve yerelde ayrıştırma dilinden vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.

Saimbeyli'ye çok hizmet yapıldığını ve daha fazlasının yapılacağını vurgulayan Karalar, asfalttan suya, üreticinin desteklenmesinden taziye evine kadar yoğun hizmetin süreceğini söyledi.

Beypınarı köyü'nde taziye evi açılışı

Başkan Zeydan Karalar daha sonra Saimbeyli ilçesinin Beypınarı köyünde halkla buluştu ve yöre sakinleriyle sohbet etti, ihtiyaçlarını öğrendi, taleplerini dinledi. Burada Başkan Karalar, taziyeevinin açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra Feke ilçesine geçene Başkan Karalar, S.S. Tapaneli Kadın Çiftçiler Tarımsal Kooperatifi'nin açılışını yaptı, ardından Lavanta Yağı Damıtma Tesisi'nin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Kadınlardan güç aldıklarını ifade eden Başkan Karalar, Feke'ye ve Tapan bölgesine yapılan, yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Lavanta'nın endüstriyel bir ürüne dönüştürülmesinin önemine değinen Karalar, bundan sonra da bölge halkının yüzünü güldürecek ne varsa yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Başkan Karalar, “Üreticilerimize her türlü desteği vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tarımsal ve kırsal kalkınma projelerimizle üreticilerimize destek oluyoruz” diye konuştu.