Başkan Karalar'dan Güney Eğitim Vakfı'na bağış

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Güney Eğitim Vakfı'na söz verdiği gibi 20 bin liralık bir bağışta daha bulunarak şehit aileleri için de kişisel olarak destek vereceğini açıkladı.

Güney Eğitim Vakfı Başkanı Hasan Boğa ve Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. Başkan Zeydan Karalar ziyarette, Güney Eğitim Vakfı'na daha önce kişisel olarak yaptığı 20 bin liralık yardımın ardından, ikinci 20 bin liralık desteğini aktardı.

Parayı Güney Eğitim Vakfı Saymanı Cahit İncefikir'e teslim eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eğitimin ülkelerin kaderini nasıl etkileyebileceğine dair görüşlerini paylaştı. Başkan Zeydan Karalar, “Eğitim bir ülkenin geleceğinin şekillenmesinde, o ülkenin aydınlanmasında en önemli unsur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, eğitim iyi değerlendirildiğinde, bir ülke çok daha uygar ve gelişmiş hale bürünebilir. Eğitim iyi kullanılmadığında bir ülke çok kötü hale gelebilir, batabilir. O yüzden eğitime çok önem veriyoruz” dedi.

"Eğitim adına çok iyi yerlerde kullanılacak"

Güney Eğitim Vakfı'na uzun yıllardır eğitime yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Başkan Zeydan Karalar, “Seçim kampanyamızdan kalan, kişisel hesabımdan ayırdığım bir miktar para vardı. Bu paranın bir bölümünü Güney Eğitim Vakfı'na, Türk Eğitim Vakfı'na ve bir miktar da şehit ailelerine vermeyi hedefledim. Güney Eğitim Vakfı'na yapmayı planladığım bağışın ikinci bölümü bu. Desteğin eğitim adına çok iyi kullanılacağını biliyorum” diye konuştu.

Güney Eğitim Vakfı Başkanı Hasan Boğa da, Başkan Zeydan Karalar'ın her zamanki gibi sözünde durduğunu belirterek şunları söyledi:

“Güney Eğitim Vakfı 25. yılını dolduran bir vakıf. Üniversitelerde başarılı öğrencilere burs veren bir vakıf. Zeydan Başkanımızın da bize çok büyük katkısı oldu. Adana için, Adanalı gençler için güzel şeyler yapmak istiyoruz. Eğitim gönüllülerinin destekleriyle var olan bir vakıf. Zeydan Başkanımıza anlamlı desteği için çok teşekkür ediyoruz. Kendisi vakfımıza ikinci kez 20 bin liralık destekte bulunuyor. Böylece 40 bin liralık önemli bir destek almış bulunuyoruz. Var olsun kendileri.”