Başkan Karalar'dan köylüye domates fidesi desteği

Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetler Daire Başkanlığı, Karaisalı, Aladağ, Kozan, Pozantı ve Tufanbeyli'de domates yetiştiriciliğini teşvik amacıyla fide desteği hazırlıklarını tamamladı. Karaisalı ilçesinde hemşehrileriyle bir araya gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 5 ilçede toplam 173 üreticiye toplam 130 bin adet domates fidesi ile 224 litre organik sıvı gübre dağıtımını başlattı.

Başkan Zeydan Karalar, Torosların eteklerindeki dağ köylerinde hayatın zorluklarına göğüs gererek, tarımsal üretim yapmaya çalışan köylülerin emeğinin daha çok değer bulması için kırsal kalkınma projelerini devam ettireceklerini söyledi. Domatesin dört mevsim en çok tüketilen sebzeler arasında yer aldığını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, birim alanda yüksek verim sağlayan domates fidelerini yetiştiren köylülerin bol mahsul hasat edip, daha çok kazanç sağlayacağını, tüketicinin de uygun fiyatlarla domates yiyebileceğini dile getirdi.

Hangi ilçede kaç adet fide dağıtılıyor?

Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Karaisalı'da 70 köylüye 67 bin adet, Aladağ'da 72 köylüye 35 bin adet, Kozan'da 10 köylüye 21 bin adet, Pozantı'da 7 kişiye 2 bin 600 adet, Tufanbeyli'de 1 köylüye 2 bin 600 adet, deneme amaçlı olarak muhtelif ilçelerde 3 köylüye bin 800 adet Kuzey Köy cinsi domates fidesi dağıtımını tamamlayacak. Bu üreticilere domates tarımında kullanmak üzere toplam 224 litre organik sıvı gübre desteği sağlanacak.