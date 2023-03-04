Başkan Kaskat: “Ligin bitmesine 12 hafta kala bize haksızlık yapılıyor”

direkt 3. lige çıkarken 5. takımda dahil play-off oynayacak. Bizim 5. takımla aramızda 3 puan fark olmasına rağmen play-off dışı kalmamız haksızlık” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü meydana gelen ve 45 binden fazla insanın hayatını kaybettiği depremlerde 11 il etkilendi. Bu nedenle Futbol Federasyonu amatör lig maçlarını iptal edip, birincilerin direkt 3, lige çıkmasına geriye kalan 4 takımında play-off oynamasına karar verdi. Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta mücadele eden Adana Vefa Spor Kulübü Başkanı Cengiz Kaskat, bu durumun adil olmadığını belirterek, “Biz şuan 7. Sıradayız. Şuan 2-3-4 ve 5. sıradaki takımlar play-off oynayacak. Bizim 5. olan takımla aramızda sadece 3 puan fark var. Ligin bitmesine 12 hafta vardı. 3 puanlı sistemle bu hiç de önemli bir fark değil. Bizim isteğimiz birinci takımın dışındaki potada olan takımların play-off oynamasıdır. Eğer bu durum düzeltilmez ise bize ve bizim gibi diğer takımlara haksızlık yapılmış olacak” diye konuştu. Kaskat, Vefa Spor olarak çok iyi tesislere sahip olduklarını bir çok takımda olmayan tesislerinin bulunduğunu bu nedenle 3. ligi hak ettiklerini, takım ilk kurulduğunda pandemi mağduru olduklarını şimdi de deprem mağduru olmak istemediklerini dile getirdi.