Başkan Kocaispir: "290 kilometre yol yaptık"

Yüreğir genelindeki yol ağını daha kaliteli ve modern hale getirmek için yoğun bir mesai harcayan Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kocaispir'in göreve geldiği 2019 yılından bu yana 4 yılda 290 kilometre asfalt kaplama, 55 kilometre kilit parke yol yaptı. 8 bin 500 metre kaldırım çalışması yapan ekipler ayrıca 1.700 metre bisiklet yolunu vatandaşların hizmetine sunduğu belirtildi.

Vatandaşlara daha konforlu ulaşım sağlamayı hedefleyen Yüreğir Belediyesi, 34 çıkmaz sokağı caddelerle buluşturdu, 55 noktada yeni yol açma çalışması gerçekleştirdi. Belediyenin ilçe genelinde asfalt kaplama, bakım onarım ve yenileme çalışmalarının ise aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yüreğir'in sağlıklı ve daha yaşanabilir bir ilçe olma yolundaki yatırımlarımızı sürdürürken ihtiyaçlarını da göz ardı etmeden çalışıyoruz. Yol bu ihtiyaçların en başında geliyor. Bu çerçevede 4 yılda 290 kilometre yol yaptık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sokak sokak mahalle mahalle ilçede ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.