Başkan Kocaispir: “Acıları paylaşarak azaltacağız”

Yüreğir Belediyesinin, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından tüm birimleriyle başlattığı yardım çalışmalarını afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında sürdürdüğü kaydedildi. Depremin ardından hızlı şekilde koordine olarak arama kurtarma ekiplerini bölgeye gönderen, seyyar duş, seyyar tuvalet, soba gibi en önemli ihtiyaç malzemelerinin üretilerek bölgeye sevk edilmesini sağlayan Yüreğir Belediyesinin, bir yandan da hem ilçedeki hem de afet bölgesindeki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı ifade edildi.

Belediyenin tesislerinde konaklayan depremzedelerin yemek ve barınma ihtiyacını karşılayan Yüreğir Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ile de kapı kapı gezerek, gıda, sağlık, bakım ve psikolojik destek hizmeti de veriyor. Acil ihtiyaçları da yardım tırları ile bölgeye sevk ederek depremzedeleri yalnız bırakmamak için çalışıyor.

Yapılan çalışmalara yönelik değerlendirmede bulunan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Depremin ilk gününden itibaren yoğun bir seferberlik halindeyiz. Hem ilçemizde hem bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Acıları paylaşarak azaltacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız. Bu süreçte bizimle beraber seferber olan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Hepimize tekrar geçmiş olsun” diye konuştu.