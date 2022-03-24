Başkan Kocaispir: “Amatör sporların destekçisiyiz”

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçede bulunan amatör spor kulübü temsilcileri ile kahvaltıda buluştu. Yüreğir Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe, Başkan Kocaispir'in yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, ASKF Başkan Vekili Adnan Ercan ve amatör spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Sporda tesisleşmenin önemine dikkat çeken Başkan Kocaispir, ilçeyi spor tesisleri ile donattıklarını belirterek, “10 adet çim yüzeyli futbol sahamızı gençlerimizin hizmetine sunduk. İki spor salonumuz ve 1 yarı olimpik yüzme havuzumuz açılışa hazır. İki gençlik merkezimizi ilçemize kazandırdık. Şu anda 17 branşta verdiğimiz yıl boyu kesintisiz spor kurslarımızdan 6 bin 700 çocuk ve gencimiz yararlanıyor. Gençlerimizi sokağın olumsuz yönlerinden ve kötü alışkanlıklardan uzak tutma çabasıyla ilçemizi spor şehrine dönüştürüyoruz. Amatör sporların destekçisiyiz” dedi.

Gerek malzeme gerek nakdi destekle her zaman amatör spor kulüplerinin yanlarında olduklarını kaydeden Kocaispir, imkanlar ölçüsünde desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Çintimar ise spora ve sporcuya desteklerinden dolayı Başkan Kocaispir'e teşekkür etti.

Programda, amatör spor kulüplerinin temsilcilerine çeşitli hediyeler verildi.