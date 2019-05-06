Başkan Kocaispir: "Artık çalışma vakti"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ‘hayırlı olsun' ziyaretleri kapsamında kendisini ziyaret etmek isteyen vatandaşlarla Yüreğir Belediyesi bahçesinde buluştu. Kocaispir, “Artık çalışma vakti” dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde yoğun ve heyecanlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Kocaispir, “Coşkulu, çok heyecanlı bir çalışma yaptık. Yüreğir'in sokaklarında, mahallelerimizde bizi bağrınıza bastınız. Hepinize müteşekkirim. Bundan sonra biz size misafir olacağız. Adım adım Yüreğir'in sokaklarında olacağız” diye konuştu.

Seçimi kazandıktan sonraki açıklamasını hatırlatan Başkan Kocaispir, “Seçim sonrası bir açıklama yaptım hatırlarsanız. ‘Artık tüm Yüreğir'in belediye başkanıyım' dedim. Evet, Yüreğir'de her kesimin, herkesin belediye başkanıyım. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi parti mensubu olursa olsun, hangi mezhepten, meşrepten, kökenden olursa olsun, herkesin belediye başkanı olmaya ant içtim. Artık çalışma vakti. Yüreğir hizmet bekliyor. Yaklaşık 550 bin insanımız bizden hizmet bekliyor. Haktan adaletten ayrılmadan, merhametten tevazudan ayrılmadan, hep birlikte omuz omuza verip Yüreğir için hizmet edeceğiz. Belediyemiz hepimizin evi. Bu fakir ve mesai arkadaşlarım sizlerin hizmetindeyiz” dedi.

Yüreğir Belediyesi bahçesinde gerçekleşen buluşmada vatandaşlarla kucaklaşan Başkan Kocaispir, ziyaretçilerle tek tek ilgilenerek kendisine gösterilen ilgi için teşekkür etti. Çok sayıda vatandaşın katılım gösterdiği buluşmaya AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Yaşar Turan, meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.