Başkan Kocaispir: "Ayrım yapmadan hizmet ediyoruz"

Mahalle muhtarlarının fikirlerinin kendisi için önemli olduğunu belirten Kocaispir ''Yüreğir'de yapacağımız bütün çalışmalarda muhtarlarımızla istişare halinde olacağız. Meşru ve hukuki taleplerin başımın üstünde yeri var. Muhtarlarımızdan isteğim de belediyemizin imkanlarını göz önünde bulundurarak istek ve talepte bulunmalarıdır. Biz de yaptığımız bütün hizmetlerde hiç bir ayrım yapmayacağız.'' dedi.

Yardıma muhtaç ailelerin de tespit edilerek belediyeye bildirilmesini isteyen Başkan Kocaispir, ''Eğer mahallenizde gerçekten yardıma muhtaç biri varsa lütfen bize bildirin'' diyerek yardıma muhtaç insanlara sahip çıkılacağını söyledi.

Yüreğir'in Adana'nın en dezavantajlı bölgesini olduğunu, günlük yaklaşık 600-700 bin nüfusa hizmet verildiğini belirten Başkan Kocaispir, ''Her ne kadar siyasi bir kimlik ile seçilmiş olsam da, göreve başladıktan sonra siyasi kimliğimi bir kenara bırakarak bütün her yere eşit hizmet götüreceğiz. Seçildiğim günden bu yana siyasi kimlikle hareket etmedim ve bundan sonra da etmeyeceğim. Ayrımcılık yapanlar bizle yol yürüyemezler'' şeklinde konuştu.

Yüreğir'de yolun temel sorunlardan biri olduğunu belirten Başkan Kocaispir, ''Seçimden önce de söz verdiğim gibi Yüreğir'in yol sorununu çözeceğiz. Yasal süreçler tamamlanır tamamlanmaz yol çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ettireceğiz. İlçemizdeki tüm parkların bakımı yapılıyor. Yeni parklar yapmak için çalışıyoruz. Doğankent Mahallemizde büyük alanda park yapım işi başladı. Parkı olmayan mahallelerde park yapmak için uğraşacağız. Kültür evlerimizde eğitime destek kurslarından şuanda 2 bin civarında öğrencimiz faydalanıyor. Bu sayıyı önümüzdeki yıllarda artırmayı hedefliyoruz. Bu kurslara katılan çocuklarımız çok güzel okullara yerleştiler'' dedi

Mevcut muhtarlık binalarının bakımlarının yapılarak yenileneceğini, muhtarlık binası olmayan mahallelerde ise tek tip muhtarlık binası yapılacağını belirten Kocaispir, ''Ekiplerimiz şuanda tespitlerini yapıyorlar. Muhtarlarımızın rahat bir ortamda hizmet vermeleri bizim için önemli. Mevcut muhtarlık binalarımızın bakımını yapıp, demirbaşlarına destek olacağız. Muhtarlık binası olmayan mahallelerimize ise tek tip muhtarlık binaları yapacağız'' diye konuştu.

Bundan sonra da muhtarlarla daha çok sık bir araya geleceklerini söyleyen Başkan Kocaispir, “Muhtarlarımızla 10 kişilik gruplar halinde görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Burada sorunların çözümüne yönelik daha verimli görüşmeler olacaktır” dedi.