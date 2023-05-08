Adana Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşecek olan Adana mitingine vatandaşları davet etti. Başkan Kocaispir, “Cumhurbaşkanımızı coşkuyla karşılayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Salı günü saat 16.30'da Adanalılarla buluşacak. İstasyon Meydanı'nda gerçekleşecek olan büyük buluşma ile ilgili Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, vatandaşlara davette bulundu.

Başkan Kocaispir, “Adana, ilk günkü aşk ve heyecanla Sayın Cumhurbaşkanımızı bekliyor. Türkiye Yüzyılı için doğru lider, doğru adam Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı coşkuyla karşılayacak, şehrimizde ağırlamaktan onur duyacağız. 9 Mayıs Salı günü İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirecek olduğumuz büyük coşkuya, büyük buluşmaya tüm vatandaşlarımızı bekliyorum” dedi.