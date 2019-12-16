Başkan Kocaispir: "Daha fazla kamusal alan oluşturacağız"

Başkan Kocaispir, Tahsilli Mahallesinde yapılan kamulaştırma ve yıkımı yerinde inceledi. Yüreğir'de insanların nefes alacağı alanlar oluşturmak için çalıştıklarını belirten Kocaispir, ''Yüreğir'de yaşayan vatandaşlarımıza sağlıklı, daha güzel, daha yaşanılabilir bir alan sunabilmek için kamulaştırma ve yıkım süreçlerimiz devam edecek. Amacımız vatandaşlarımıza daha fazla kamusal alan oluşturmak'' dedi.

Tahsilli Mahallesi Cami çevresinde yapılan yıkımlar ile caminin çevresinin açıldığını belirten Kocaispir, ''Tahsilli Mahallemizde bulunan Aksekili Cami çevresinde vatandaşlarımızın gelip oturacağı, dinleneceği bir alan yoktu. Mahalle sakinlerimiz ile görüşüp helalleşmek suretiyle yıkımları gerçekleştirdik. Tahsilli Mahallemiz sıkışık ve zor bir mahallemiz. İnsanlarımızın nefes alacağı, camimizin ortaya çıkacağı bir alan oluşturmak istedik. Mülk sahibimiz, muhtarımız, hocamız bize yardımcı oldular. El birliği ile yıkımı gerçekleştirerek vatandaşlarımızın faydalanacağı kamusal alan oluşturduk'' şeklinde konuştu.

Kamulaştırma ve yıkım çalışmalarının sorumluluk alanlarında ihtiyaç duyulan her bölgede imkanlar ölçüsünde devam edeceğini belirten Kocaispir ''İlçe merkezimizdeki birçok mahallemiz kurulurken yeşil alanları ve eğitim alanları düşünülmeden plansız bir şekilde kurulmuş. Doğal olarak vatandaşlarımız bizden dinlenme alanları, parklar istiyorlar. Belediyemizin imkanları el verdiği ölçüde kamulaştırma çalışmalarımız devam edecektir. Amacımız daha güzel ve yaşanılabilir bir Yüreğir'dir" diye konuştu.