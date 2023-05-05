Başkan Kocaispir: “Gayretle çalışmaya devam edeceğiz”

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluşuyor. Ziyaretlerde mahalle sakinleri ile fikir alışverişinde bulunan Başkan Kocaispir, talep ve önerileri ilk ağızdan dinliyor, sorunlara anında çözüm üretiyor. Mahallelerde yapılan ve devam eden çalışmaları da yerinde inceleyen Başkan Kocaispir, hizmetleri ve projeleri anlatıyor, birebir sohbetlerle vatandaşların gönüllerine dokunuyor. Son olarak Çamlıbel, Doğankent, Şeyhmurat, Çotlu, Camili, Akarcalı, Levent, Kadıköy, Hacıali, Solaklı, Bahçelievler ve Yunusoğlu mahallelerini ziyaret eden Başkan Kocaispir, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Mahallelerde yoğun ilgi ile karşılanan Başkan Kocaispir, “Gayemiz göreve geldiğimiz günden beri daha güzel bir Yüreğir için çalışmak. Her bir hemşehrimizin yüzü gülsün diye ilk günkü heyecan ve aşkla gece gündüz demeden gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Ziyaretlerimizde bizi örnek bir misafirperverlikle ağırlayan tüm hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Kocaispir'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalar ve hizmetler için teşekkür etti.