Başkan Kocaispir: "Muhtarlarımız bizim uç beylerimizdir"

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal ve muhtarlar heyeti Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, muhtarlarla sürekli işbirliği ve diyalog halinde olacaklarını belirterek, “Vatandaşların talep ve beklentilerinin yerine getirilmesi noktasında işbirliğimiz sürecektir. Muhtarlarımız bizim uç beylerimizdir. Muhtarlarımızla yakın temas içerisinde olacağız. Onların ve bizim tek amacımız halkımıza hizmet etmektir. Birbirimize karşı samimi ve sabırlı olacağız. Muhtarlık müessesesi; demokrasimizin, yönetim sistemimizin, kültürümüzün ve toplumsal yaşamımızın en önemli yapı taşlarından biridir. Muhtarlarımız, mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol üstlenirler. Halkımızın tercihi ve seçimiyle iş başına gelmiş muhtarlarımız, bizlerin de baş tacıdır. El ele, omuz omuza verip vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e teşekkür plaketi verdi. Vatandaşla devlet arasında köprü görevi görerek sorunların çözümüne katkıda bulunduklarını belirten Özünal, “Bütün amacımız vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru içindir. Başkanımıza başarılar diliyorum” dedi.