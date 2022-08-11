Başkan Kocaispir müjdeyi verdi

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde devam eden yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Yıkım işlemlerinin üçte birinin tamamlandığını belirten Başkan Kocaispir, bu yıl içerisinde temel atma töreninin gerçekleştirileceği müjdesini verdi.

Yüreğir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde başlattığı kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak sahipleri ile anlaşma sağlanan binaların yıkımları devam ediyor.

Mahalleyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kocaispir, burada yaptığı açıklamada, yıkım işlemlerinin üçte birinin tamamlandığını, kısa bir süre içerisinde de yıkımın biteceğini söyledi.

Mahallede çok yakında modern konutların yükseleceğini belirten Başkan Kocaispir, “Hepinizin bildiği gibi 2019 yılında mahallemizde bir sel felaketi yaşanmış, hükümetimiz, belediyemiz burada bir kentsel dönüşüm yapılması ile ilgili süreç başlatmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hükümetimiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bize çok destek verdiler. Vatandaşlarımızın daha modern, güzel bir ortamda yaşamaları için başlatılan kentsel dönüşüm sürecinde yıkım çalışmaları devam ediyor. Çok yakında burada yaklaşık 110 dönümlük bir alanda modern, insanca yaşanabilir bir kent yükselecek” dedi.

Yapım ihalesi sürecinin hükümet yetkilileri tarafından yakinen takip edildiğini kaydeden Başkan Kocaispir, bu yıl içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla temel atma töreninin gerçekleştirileceğini müjdeledi.

"Devletimiz büyük jest yaptı"

2019 yılında Adana'da yaşanan sel felaketinin ardından devletin mahalle sakinlerinin yaşadığı mağduriyet karşısında büyük bir jest yaptığının altını çizen Başkan Kocaispir şunları kaydetti:

"20 yıl ödemeli bir süreçten bahsediyoruz. Hükümetimiz, devletimiz burada vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetin ardından büyük bir jest yapmış durumda. Ne mutlu ki hemşehrilerimiz de bu jestin farkındalar. Az önce muhtarımızla da istişare ettik. Gerçekten Yüreğir'de tarihi dönüşümlerden biri gerçekleşmek üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”