Başkan Kocaispir, şehit ailesiyle iftar açtı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, şehit Onbaşı Mehmet Erdoğan'ın İmamoğlu ilçesindeki ailesini ziyaret ederek iftarı birlikte açtı.

Başkan Kocaispir, AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç ile birlikte, Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesi Biz Tepe üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısında şehit olan Onbaşı Mehmet Erdoğan'ın İmamoğlu ilçesinde ikamet eden ailesine misafir oldu, taziyelerini iletti.

Şehitliğin Allah katında çok değerli bir mertebe olduğunu ifade eden Başkan Kocaispir, "Bu aziz millet ve vatan uğruna can veren şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyorum. Onlar ülkemizin birliği ve beraberliği için can verdiler, şehit düştüler. Şehitlerimiz ve gazilerimiz için ne yapsak azdır. Acılarınızı paylaşıyor, şehit olan kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Herhangi bir sıkıntınız olduğunda, Belediye olarak kapımız ardına kadar açık her zaman her konuda yanınızdayız. Ben bu vesile ile bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Ramazan ayının Türkiye'nin birlik ve beraberliğini daha da pekiştireceği günler olmasını temenni eden Başkan Kocaispir, “Rabbim bu mübarek ay hürmetine aziz vatanımızda gözü olanlara fırsat vermesin” dedi.