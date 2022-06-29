Başkan Kocaispir, su oyun parkını çocuklarla açtı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yapımı tamamlanan Su Oyun Parkı'nın açılışını çocuklarla birlikte gerçekleştirdi.

Yüreğir Belediyesi'nin Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yaptırdığı Su Oyun Parkı, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir tarafından hizmete açıldı. Açılışa meclis üyeleri, muhtarlar, mahalle sakinleri ile çocukları katıldı. Parkın açılışı ile birlikte su sesi ve çocuk çığlıkları birbirine karıştı. Bir süre bu neşeli manzarayı izleyen Başkan Kocaispir, daha sonra çocukların su savaşı eğlencesine ortak oldu.

Açılış töreninde konuşan Başkan Kocaispir, Yüreğir'de hizmetlerin hız kesmeden aralıksız devam ettiğini belirterek, “Yüreğir'de 7'den 70'e her yaşa hitap eden bir belediyecilik anlayışı ile hizmet üretiyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, Yüreğirli'nin yaşam standartlarını yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Yüreğir'de ilk su oyun parkını geçen yıl Köprülü Mahallesi'nde açtıklarını hatırlatan Başkan Kocaispir, “Bugün çocuklarımızın hizmetine sunduğumuz Atakent Su Oyun Parkımızın ardından çok kısa bir süre içinde PTT Evleri Mahallesi Su Oyun Parkı'nın da açılışını yapacağız. Adana sıcağında çocuklarımızın tehlikeli ve yasak olan sulama kanallarında değil su oyun parklarında, havuzlarımızda serinlemelerini istiyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Atakent Su Oyun Parkımız Yüreğir'e hayırlı olsun” diye konuştu.

Yüreğir Belediyesi Su Oyun Parkları, genel temizlik ve bakım günü olan Pazartesi hariç haftanın 6 günü 10.00 -12.00 ve 15.00 -19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet veriyor.