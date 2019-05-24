Başkan Kocaispir: “Vatandaşımızın memnuniyeti kırmızı çizgimizdir”

Başkan Kocaispir, meclis üyeleri, belediye personelleri ve aileleri ile birlikte iftar programında bir araya geldi. Belediye çalışanlarının mutluluğunu kendi mutluluğu gibi gördüğünü ifade eden Bakan Kocaispir, "Yüzü gülen, özgüveni yüksek, evinde ve işinde mutlu personellerle çalışmak en temel prensiplerimizdir. Sizlerin mutluluğunu çok önemsiyoruz. Her zaman yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum" dedi.

Yüreğir Belediyesi bahçesinde kurulan iftar sofrasında belediye personeline hitap eden Başkan Kocaispir, "Artık siyasi kimliğimiz yok. Bütün Yüreğir halkına hep birlikte eşit hizmet götüreceğiz. Yapacağımız hizmetlerle Yüreğir'in gelişmesine, kalkınmasına katkı sağlayacağız. Bunun için hep birlikte ortak hedefimiz olan Yüreğir'e hizmete yönelirsek göreceksiniz farkımız ortaya çıkacaktır. Sizlerden belediyemize gelen bütün vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde evine dönmesi için hepinizin elinden gelen çabayı, gayreti göstermesini istiyorum. Öncelikle belediyemize gelen vatandaşımıza kanunlar çerçevesinde yardımcı olalım. Eğer yardımcı olamıyorsak nedenini düzgün bir şekilde izah edelim. İnsanlarımızı bilgilendirerek evlerine gönderelim. Şunu bilmenizi istiyorum vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim kırmızı çizgimizdir" diye konuştu.

Her zaman belediye çalışanlarının yanında olduğunu vurgulayan Başkan Kocaispir, "Bütün sorunlarınızı rahatlıkla bana, başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize anlatabilirsiniz. Sizlerle ve vatandaşlarımızla aramızda hiçbir duvar yoktur. Kendinizi geliştirmeniz ve özgüveninizin artması noktasında her zaman yanınızdayım. Huzurlu, mutlu, tevazu ve samimiyetle vatandaşlarımıza hizmet ederek bu dönemin hayırla yad edilen bir dönem olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.