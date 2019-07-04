Başkan Kocaispir: ''Vatandaşlarımızla iç içe olmaya devam edeceğiz''

Başkan Kocaispir, ”Dertlerimizi, sıkıntılarımızı beraber aşacak, beraber gülecek, beraber ağlayacağız. Biz biriz, yüreğimiz bir” dedi.

Yeşilbağlar Mahallesinde Adil Sonkaya'nın misafiri olan Başkan Kocaispir, Bedircan ve Ziyanak ailelerinin düğün merasimine katılıp çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi. Yeni nişanlanan Osman Koç ve Kadriye Yaman'ı Yenidoğan Mahallesi'nde evlerinde ziyaret etti. Özkul ailesinin davetini geri çevirmeyip misafir olan Başkan Kocaispir, ''Her fırsatta vatandaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Gösterdikleri ilgi ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.

Başkan Kocaispir'den Ayşegül'e sürpriz doğum günü

Yüreğir Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Kültürevi, Şehit Serhat Sığınak Engelli Koordinasyon Merkezi öğrencilerinden bedensel engelli Ayşegül Kaçar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e çizdiği karakalem portre çalışmasını hediye etmek istedi. Durumdan haberdar olan Başkan Kocaispir de doğum gününde Ayşegül'ü ziyaret etti. Sürpriz doğum günü partisi düzenleyen Başkan Kocaispir sınıf arkadaşları ile birlikte Ayşegül'ün yeni yaşını kutladı. Sürpriz ziyaret ile büyük sevinç yaşayan Ayşegül duygu dolu anlar yaşadı. Başkan Kocaispir ve arkadaşlarına teşekkür eden Ayşegül büyük bir özveri ile bir haftada çizdiği karakalem portre çalışmasını Kocaispir'e takdim etti.

Aldığı hediyenin kendisi için çok özel olduğunu belirten Başkan Kocaispir, “Ayşegül kızımız çok yetenekli. Tıpkı buradaki diğer arkadaşları gibi. Yaptığı portre çalışmasını bana hediye etmek istediğini öğrendim. Ben de kendisine bir sürpriz yapmak istedim. Doğum gününde ziyaret ettik, yeni yaşını kutladık. Güzel kızımıza ailesi ile birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, nice başarılı yıllar diliyorum. Hediyesi benim için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum” dedi.