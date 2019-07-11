Başkan Kocaispir: “Yerel basını önemsiyoruz''

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 'Türkiye'de ulusal basının olduğu kadar, yerel basının da önemili olduğunu söyleyerek, “yerel basını da önemsiyoruz'' dedi.

Haftalık, 15 günlük ve aylık gazeteler olarak ortak hareket etme amacıyla kurulan Yerel Medya Güç Birliği Platformu Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i ziyaret ettiler. Ziyarette yerel basının içinde bulunduğu durum hakkında bilgiler veren heyet, Başkan Kocaispir'den destek istedi.

Basının önemine değinen Başkan Kocaispir ''Türkiye'de ulusal basının olduğu kadar, yerel basının da önemi hiç şüphesiz yadsınamaz. Çok sesli ve özgür bir basın, demokratik sistemin korunması ve güçlendirilmesinde önemli bir unsurdur. Gazetecinin görevi; mesleki sorumluluk bilinci içerisinde halka doğruları aktarmak, halkın görüşlerini ve isteklerini kurumlara ileterek halkın sesini duyurmak ve kurumlar ile halk arasında iletişimi sağlamaktır. Yerel basın, Ulusal Kurtuluş Savaşında çok büyük görevler başarmıştır. Bu yüzden yerel basını da önemsiyoruz'' şeklinde konuştu.

Yerel basının ayakta kalması için imkanlar ölçüsünde destek olduklarını ve bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kocaispir ''Yerel basın, yayın yaptığı bölgenin ya da yörenin sorunlarını gündeme getirerek yöneticilere aktarılmasına, o bölgeye ait yerel kültürün zenginleşmesine ve korunmasına yardımcı olur. Halkın gözü ve kulağı olan gazetelerin toplumu her konuda bilgilendirme, aydınlatma ve kamuoyu oluşturma gibi görevleri vardır. Tüm basın çalışanlarına başarılar ve kolaylıklar diliyorum'' dedi.

Yerel Medya Güç Birliği Platformu Başkanı K. Yalçın Göl, Adana'da özellikle yerel basında yer alan gazetelerin haklarını savunma ve sıkıntılarına çare bulma adına bir çatı oluşturma ihtiyacı gördüklerini ve bu amaçla yola çıktıklarını belirtti. Başkan Fatih Mehmet Kocaispir'e teşekkür etti.