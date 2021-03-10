Başkan Kocaispir: "Yüreğir'e yükseklik standardı getiriyoruz"

Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adana Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bölge Müdürü Adnan Kulak'a süreç içinde yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kocaispir, ilçenin siluetinin ve çehresinin bozulmaması için kent estiğine önem verdiklerini söyledi. Bu düşünceden hareketle ilçede binalara yükseklik standardı getireceklerini, bina renkleri, mimari projelerde kent estetiğine dikkat edeceklerini vurgulayan Kocaispir, "İlçemizin kalitesini ve dolayısı ile cazibesini arttırmak için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Kocaispir, göreve geldikleri günden beri sosyal belediyecilik adına yaptıkları çalışmaları aynı tempo ile artarak sürdürmeye kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.