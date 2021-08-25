Başkan Kocaispir'den Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ne destek

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ne tam destek vereceklerini söyledi.

Karaisalı'nın Kızıldağ Yaylası'nda bu yıl 536'ncısı düzenlenecek olan ‘Karakucak Güreşleri' 29 Ağustos Pazar günü başlıyor. Büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde 30 siklette yapılacak olan güreşlerde yaklaşık 600 sporcu mücadele verecek.Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i makamında ziyaret ederek bu yıl 536'ncısı düzenlenecek olan Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ne davet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kocaispir, “Yüreğir Belediyesi olarak ata sporumuz güreşi önemsiyoruz. Kızıldağ Karakucak Güreşleri geleneği geleceğe aktarmaya bu yıl da devam edecek. 29 Ağustos'ta güreşin kalbi yine Kızıldağ'da atacak. İnanıyorum ki seyir zevki yüksek müsabakalarla görkemli bir etkinlik olacak. Biz de belediye olarak standımızla, görevli ekiplerimizle, ikramlarımızla organizasyona tam destek sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Tertip komisyonunda görevli Başkan Yardımcısı Mehmet Gildir'in de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Aslan, Başkan Kocaispir'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek ‘Yiğit Bir Memleket Karaisalı' isimli kitabı hediye etti.