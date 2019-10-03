Başkan Kocaispir'den lezzet şölenine davet

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adanalıları 4-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Adana Lezzet Festivali'ne davet etti. Yüreğir Belediyesi de Kültür Evleri deneysel mutfağı ürünleri ile katıldığı festivalde sürpriz lezzet ve tatları vatandaşların beğenisine sunacak.

Bu yıl “Büyük Akdeniz Şöleni!” temasıyla düzenlenecek 3. Adana Lezzet Festivali, Adana'nın “en” yerel ve “en” geleneksel mutfak kültürünü dünyaya tanıtacak. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festival, uluslararası yıldız isimlerin katılımıyla üç gün boyunca Adana'da bir gastronomi şöleni sunacak. 10'u Avrupa, 2'si Uzak Doğu olmak üzere 12 ülkenin davetli olduğu festival, 4- 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Belediyesi'nin de desteklediği 3'üncü Uluslararası Lezzet Festivali'ne tüm halkı davet etti.

Adana'nın gastronomimin başkenti olduğunu, bu tür festivallerin Adana'nın tanıtılmasına da önemli katkı sağlayacağını belirten Başkan Kocaispir “Türkiye'nin sanayi, ticaret, tarım ve turizm başta olmak üzere reel ekonomik potansiyeli ile öne çıkan kentlerinden biri olan Adana'mız gastronomi, lezzet ve damak tadının da başkenti. Adana'mızın marka değerini yükseltecek festivalimiz tarihi, kültürü, doğal güzelliklerinin yanı sıra şehrimizin meşhur yemeklerini keşfetmek isteyenlere de çok güzel bir fırsat olacak. Vatandaşlarımız o günlerde kimseye randevu vermesinler. Biz de Yüreğir Belediyesi Kültür Evleri deneysel mutfağımız ile ‘Adana Karpuzu Pekmezi' ve karpuz ürünleri projemizle festivalde yer alacağız. Tüm halkımızı birik, beraberlik ruhu ile festival alanımızda buluşmaya davet ediyorum.” şeklinde konuştu.