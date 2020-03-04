Başkan Kocaispir'den muhtarlara bilgisayar

Muhtarların çalışma ortamlarındaki verimlerini artırmak adına Yüreğir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Muhtarlara Bilgisayar Dağıtımı Programı' Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Programda, muhtarlara bilgisayarlarını dağıtan Başkan Kocaispir, “Muhtarlarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek bizim için de son derece önemli. Adaylığım sürecinde söz vermiştim. Sözümüzü yerine getiriyoruz. Bugün 107 mahalle muhtarımıza muhtarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere bilgisayar ve çok fonksiyonlu yazıcılarını teslim ediyoruz. Yine sınırsız internet desteği de bizden. Rabbim hepimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” diye konuştu.

Mahallelerde yapılacak çalışmalarda mutlaka muhtarlarla iş birliği içerisinde olmaya özen gösterdiklerini belirten Başkan Kocaispir, “Muhtar demek; devletin mahalledeki gözü kulağı, eli kolu, mahalle ve köy ahalisinin devlet nezdindeki temsilcisi demektir. Biz sahada muhtarlarımızla beraber çalışıyoruz. Saha hakkında ilk bilgileri muhtarlarımızdan alıyoruz. Biz misafirlerimiz ile birlikte Yüreğir'de yaklaşık 550 bin insanımıza hizmet etmekle mükellefiz.

Burada bir kez daha vurgulamakta fayda var. Her ne kadar siyasi bir kimlik ile seçilmiş olsam da, seçildiğim günden bu yana siyasi kimlikle hareket etmedim ve bundan sonra da etmeyeceğim. Bugüne kadar olduğu gibi bunda sonrada bütün mahallelerimize eşit hizmet ilkesi ile çalışmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Bilgisayar teslim törenine AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Yaşar Turan, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.