Başkan Kocaispir:"Emek olunca başarı da oluyor"

Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde gençlerle buluşan Başkan Kocaispir, polis adaylarına girecek oldukları POMEM sınavında başarı dileklerini ileterek tatlı ikramında bulundu.

Başkan Kocaispir'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade eden genç kursiyerler, kendilerine ücretsiz olarak sunulan hazırlık kursu imkanından dolayı teşekkür etti.

Gençlerin hayallerine kavuşması için her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Kocaispir, “Kurslarımızda yüzde 95'lik bir başarı oranına sahibiz. Emek olunca başarı da oluyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz gençlerimizin taleplerini karşılamak üzere her daim onlarla beraber. Genç kardeşlerimizin yolu bahtı açık olsun. Ben bu vesileyle Cenab-ı Allah'tan, kıymetli kardeşlerimizin ülkemize, milletimize, vatanımıza hayırlı hizmetler etmesini niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.