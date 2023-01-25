Başkan Murat Sancak'tan düşündüren mesaj!

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın sosyal medya hesabındaki profiline koyduğu yazı, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrılacağı yönünde yorumlandı.

Başkan Sancak Twitter profiline, "Bazen ayrılıklar kaçınılmaz olur" yazdı. Bu paylaşım taraftarlar tarafından İtalyan teknik direktör ile yolların ayrılacağı yönünde algılandı.

Başkan Sancak profiline yazdığı yazı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Son dönemlerde Montella'yı eleştirdiği bilinen Sancak'ın "Sultanı düşünceli gören şeyhi sorar, hayırdır sultanım. Der ki, 'kimseyi memnun edemiyorum o yüzden düşünceliyim.' Şeyhi demiş ki 'Yaradanı mutlu et yeter' kıssadan hisse." paylaşımı da dikkat çekti.

Paylaşımında soruları da yanıtlayan Başkan Sancak, "Kimseyi memnun etmeyin, zaten edemezsiniz. Doğru olanı yapın yeter" yazan taraftara da, "Bende aynen öyle yapıyorum merak etme" cevabını verdi.