Başkan Murat Sancak'tan Eskişehirspor'a anlamlı destek

Lig'de zor günleri geride bırakmak adına kampanya başlatan Eskişehirspor'a destek olmak için bin forma satın alındı.

Eskişehirspor Kulübü Yönetimi tarafından kulübün borçlarının azaltılması maksadıyla 100 lira yardımla “26 saatte 26 bin forma” kampanyası başlatıldı. Kampanyaya Türk futbol camiasından, ünlü isimlerden ve taraflı tarafsız herkesten destek geldi. Kırmızı-siyahlıların kampanyasına Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da destek oldu. Kampanyaya telefonla arayarak katılan Sancak, “Eskişehirspor'a başarılar diliyoruz. Kampanyaya ben de bin forma ile destek veriyorum. Elimizden ne geliyorsa, Eskişehirspor'a yardım ederiz” ifadelerini kullandı.

Murat Sancak'ın bu anlamlı jesti başta Adana Demirspor taraftarları olmak üzere spor camiası tarafından da takdirle karşılandı.