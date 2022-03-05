Başkan Özgan, emekçilerin yüzünü promosyonla güldürdü

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Hizmet-İş Sendikası Adana şubesi ile yaptığı toplu sözleşme ve 5 bin 250 TL'lik banka promosyonu ile belediye çalışanlarının yüzünü güldürdü. 510 emekçi için hem toplu sözleşme, hem de promosyon müjdesi vermesinin ardından emeciler başkanı ayakta alkışladı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Millet Bahçesinde Belediye Başkan Yardımcıları, Hizmet İş Adana Şube Başkanı Abdurrahman Yücel, meclis üyeleri ve personeli ile bir araya geldi. 510 personele yemek vererek sendika sözleşmesini yenileyen Başkan Özgan bu yıl bankalar arası yapılan ihalede bankalar arasında yarış oluşturarak personele en yüksek promosyon veren banka ile imza attıklarını kaydetti. Personele BES Bireysel emeklilik birim uyarısı da yapan Başkan Özgan 5 bin 250 TL promosyonun hayırlı olmasını diledi.

Bölgenin ilk millet bahçesi olması özelliği ile anlamlı bir mekanda Kozan'a hizmet için tüm personellerin can siperhane çalıştığını kaydeden Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, “Kozan'a çok güzel hizmetlerimiz oldu. Kadınlarımız üretiyor gençlerimiz üretiyor. Geçmiş 10 içinde belediye çalışanlarımıza maaş ödeyemediğimiz gün olmadı. Memurlarımız çok üzülüyordu aslında bir kesinti yapmıştım ve o parayla greyder kiralamıştık. Sizden tek istediğimim kardeşlik huzur içinde Kozan'a hizmet edelim. Şirket çalışanlarımıza promosyon 5 bin 101 TL'de ihale bitmişti. Ama bir daha yarış yaptık 5 bin 250 TL'ye hayırlı olsun dedik. Güle güle harcayın. Şimdi Hizmet İş sendikamız ile sözleşmemizi ,imzaladık. Benim amacım sizlere kimse dokunmasın istiyorum” dedi.

Geçmiş yıllarda personellerin çok büyük zorluklar çektiğini komisyoncularla bölüşerek para aldıklarını kaydeden Hizmet İş Adana Şube Başkanı Abdurrahman Yücel belediye başkanı Kazım Özgan'a teşekkür ederek personellerin tüm hak ve çıkarları korunarak Kozan belediyesinde istihdam sağlandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından sendika sözleşmesi imzalandı. Personel ile hatıra fotoğrafı çekildi. Yemekli toplantıda ülkenin birlik ve bütünlüğü içinde dualar edildi.