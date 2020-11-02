Başkan şalvarını giyip belediye arazisine karakılçık buğdayı ekti

Adana'nın Pozantı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çay, halka organik ürün sunmak için kolları sıvadı. Şalvarı giyip tarlaya giren Başkan Çay, 6 dönümlük belediye arazisine, eski usul karakılçık buğdayı ekti.

Pozantı ilçesinde iş makineleriyle arazi üzerinde temizlik ve tesviye çalışmaları tamamlandıktan sonra Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın katılımıyla 6 dönümlük araziye karakılçık buğdayı ekildi. Ekim sırasında Çay'a eşi, çocuğu ve kayınbabasının yanı sıra başkan yardımcısı ve birim müdürleri de eşlik etti.

Yazıcak Mahalle Muhtarı Niyazi Körkün'ün sürdüğü tarlaya Belediye Başkanı Mustafa Çay, şalvarla gelerek kendi elleriyle ekim yaptı. Başkan Çay'a ekimin nasıl yapılacağını ise kayınbabası gösterdi. Ekilen buğdaylar hasat edildikten sonra ise bir kısmı tohumluk olarak ayrılacak diğer bir kısmı ise değirmenlerde öğütülerek bulgur yapılacak ve vatandaşın organik ürün alması sağlanacak.

Karakılçık buğdayı ekimi sırasında açıklamada bulunan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, “Bugün milliyetçi üretken belediyecilikte bir çığır daha açıyoruz. Pozantı Belediye Başkanlığı olarak Yazıcak Mahallemizde Belediyemize ait 6 dönümlük arazimize dedelerimizin zamanından kalan karakılçık buğdayı ekiyoruz. Tarım İl Müdürlüğü'ne de ‘organiklik belgesi' için müracaat ettik. Buğday ekimi öncesinde organik gübre atımını da gerçekleştirdik” dedi.

Organik gübre ve organik tohumla geçmişe yönelik unutulan lezzetleri yeniden bulabilmek için karakılçık tohumundan buğday ektiklerini belirten Başkan Çay, “Bu ektiğimiz tohumu da hasat ettikten sonra bir kısmını tohumluk olarak ayıracağız. Diğer bir kısmını da köy değirmenlerinde bulgur haline getirmek suretiyle belediye olarak açılışını kısa bir süre sonra yapacağımız Çukurova Kalkınma Ajansı desteği ile yapmış olduğumuz sebze-meyve kurutma ve paketleme merkezimizde organik olarak halkımıza satışa sunacağız. Yani bizler bunu başlangıç olarak yapmamızın ilerisinde Allah nasip ederse Büyükşehir

Kanunu ile köylerde belediyemize geçmiş olan bütün arazilerimizi bu şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yani belediyeciliğin sadece yol, park ya da farklı şeyler yapma görevinin olmadığını, aslında tarımın içerisinde olmamız gerektiğini görüyoruz. Bugün de üretken belediyecilik anlayışımızla tohumu toprakla buluşturuyoruz. İnşallah bu emeğimiz ve bu çabamızla gelecek nesillere ve kuşaklara yeniden eskiyi hatırlatmak, bu tohumları yeniden toprakla buluşturmak adına da örnek olması için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.