İhlas Haber Ajansı

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Başkan Sancak'tan Balotelli açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli’nin transferi hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli'nin transferi hakkında çıkan haberleri yalanladı.


Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli hakkında son dönemde birçok transfer haberi çıktı. Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak ise transfer iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.


Başkan Sancak'ın açıklaması şöyle:


“1-2 gündür Balotelli ile ilgili çıkan haberle ilgili, bana ulaşan, talep eden olmadı Türkiye'den.”

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