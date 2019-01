Başkan Soner Çetin hayvanseverlerle buluştu

Adana'da faaliyet gösteren hayvansever derneklerin temsilcileri ve gönüllüler ile yapılan toplantıda konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Sokakta yaşayan can dostlarımıza, gerek beslenme, gerekse sağlıkları konusunda 5 yıl boyunca üstün gayretle görevimizi yerine getirdik. Önümüzdeki yeni süreçte ise sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşaması ve halkımızın hayvan sevgisi konusunda bilinçlendirilmesi için sizlerle birlikte yepyeni projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

"Otel konforunda barınak"

Çukurova ilçesinin, sokak hayvanları için en yaşanabilir ilçelerden birisi olduğunu dile getiren Başkan Çetin, "Çünkü ilçemiz, kocaman yürekli insanlara sahip. Çukurova'da oturan siz değerli hayvansever dostlarımızla bugün bir araya gelerek, can dostlarımızın daha iyi koşullarda yaşamaları için neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. 5 yıllık hizmet sürecimizde, Adana'daki tek ilçe belediyesi barınağı olan hayvan barınağımızı yenileyerek, bakıma muhtaç can dostlarımızın bakımlarını sağlayarak bir ilke imza attık. Otel konforunda inşa ettiğimiz barınağın yanı sıra, hayvansever dostlarımızın istekleri ve talepleri doğrultusunda, sokakta yaşayan can dostlarımızın beslenmelerini sağladık. Her ay mama dağıtımımızla, Adana'da bir ilki gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Can dostlarımıza kucak açtık"

Çukurova ilçesinde yaşayan tüm canlıların kendileri için kıymetli olduğuna dikkat çeken Çetin, "Besleme hizmetimizin yanı sıra, özellikle yaz mevsiminde susuz kalan sokak hayvanları için tüm parklarımıza suluklar yerleştirdik. Kedi evleri ile sokak kedilerine sahip çıktık. Köpek yürüyüş alanları yaparak, Adana'mıza ilkleri yaşattık. Önümüzdeki 5 yıl da, can dostlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve onlara daha iyi sahip çıkabilmek için sizlerle birlikte projeler üretip, hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin'in yaptığı hizmetlerden memnuniyetlerini dile getiren hayvanseverler ise sokak hayvanlarının yaşamına gösterdiği ilgi ve hizmetten dolayı da Çetin'e teşekkür etti.