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Başkan Soner Çetin kan bağışında bulundu

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kızılay'a kan bağışında bulundu. “Kan bağışı hayat kurtarır” ifadesini kullanan Başkan Çetin, Çukurova Belediyesi personeline de kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu.


Kızılay'ın kan bağışı aracı Çukurova Belediyesi bahçesine gelerek, gün boyu kan bağışı yapmak isteyen belediye personeline hizmet verdi.


Kızılay Adana Şubesi Başkanı Ramazan Saygılı, Kızılay görevlileri ve gönüllülerden oluşan grup, kan bağışı yapmak isteyen personele yardımcı oldu. Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı bu sırada Başkan Soner Çetin'in makamına çıkarak, kendisine bağış konusunda yardımcı olduğu için teşekkür etti.


Ardından Başkan Soner Çetin ve Ramazan Saygılı, Kızılay kan bağışı aracına geçti. Böylece ilk kan bağışını Başkan Soner Çetin yaptı. “Kan bağışı hayat kurtarır” ifadesini kullanan Başkan Soner Çetin, belediye personellerinden kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu.


Kan bağışının ardından Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Başkan Soner Çetin'e Kızılay'ın çalışmalarına yaptığı katkılardan dolayı plaket verdi.

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